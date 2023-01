Roma: molotov davanti a commissariato di polizia, non si esclude pista anarchica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Una molotov è stata lanciata nella notte nel piazzale del distretto di polizia Prenestino a Roma: a intercettare le fiamme, e poi a scoprire la bottiglia e gli stracci imbevuti di liquido infiammabile, è stato uno degli agenti in turno ieri sera al commissariato Prenestino. Il poliziotti ha notato prima una fiammata sul piazzale ed è intervenuto a spegnerla. Successivamente ha trovato gli stracci e la bottiglia. Sono in corso indagini, non si esclude la pista anarchica dopo le tensioni di ieri sera in piazza Trilussa a Trastevere, nel corso della manifestazione per chiedere la sospensione del regime carcerario 41 bis per Alfredo Cospito, detenuto a Sassari. (Rer)