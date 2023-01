Energia: Bonaccini, In Italia ci dovranno ringraziare se avremo due nuovi rigassificatori, siamo più patrioti di loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia ci dovranno ringraziare se avremo due nuovi rigassificatori in Emilia e Toscana: in quattro mesi abbiamo autorizzato i progetti che in questo Paese richiedono da 5 a 10 anni. A Ravenna, dove noi amministriamo, lo abbiamo approvato all'unanimità, da sinistra a destra, a Piombino, dove c'è il sindaco di Fratelli d'Italia, hanno impugnato gli atti del governo, siamo più patrioti noi di loro". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico Stefano Bonaccini intervenendo dal palco di "Energia Popolare, per il Pd e per l'Italia", la sua convention programmatica al Talent garden Calabiana di Milano.(Rem)