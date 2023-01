Russia: sospesa partecipazione a consultazioni con Giappone su cooperazione pesca nelle Isole Curili meridionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha informato le autorità del Giappone sulla sospensione della partecipazione di Mosca nelle consultazioni intergovernative sulla cooperazione della pesca marittima nell'area delle Isole Curili meridionali. Come spiegato dal ministero degli Esteri russo, la decisione è avvenuta a causa delle misure ostili adottate da Tokyo. "Nel contesto delle misure anti-russe adottate dal governo giapponese, che ovviamente sono contrarie allo spirito e alla lettera dell'accordo del 1998 sul rafforzamento e lo sviluppo del buon vicinato, la parte russa ha informato Tokyo che non poteva concordare lo svolgimento di riunioni intergovernative consultazioni sull'attuazione di questo accordo", ha affermato il ministero in una nota. Il dicastero ha sottolineato che le relazioni tra Russia e Giappone si sono deteriorate dall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina e che il governo giapponese ha introdotto sanzioni contro la Russia in violazione del diritto internazionale. "Per tornare a un dialogo normale, i nostri vicini giapponesi dovrebbero dimostrare un rispetto fondamentale per il nostro Paese, un desiderio di raddrizzare le relazioni bilaterali", ha affermato il ministero russo. (Rum)