Repubblica Ceca: presidente eletto Pavel ha in programma colloqui con omologhi Ucraina e Taiwan

- Il neoeletto presidente ceco Petr Pavel ha programmato delle telefonate con il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky e con quello taiwanese Tsai Jing-wen. Lo riferisce il portale "Seznam", citando Petr Kolar, ex diplomatico ceco e consigliere di Pavel per le questioni di politica estera. Sono in programma altri eventuali colloqui, ha aggiunto Kolar. La decisione di Pavel di tenere colloqui diretti con Zelensky e Tsai indica un evidente cambio di direzione rispetto al predecessore alla presidenza ceca, Milos Zeman, noto per le tendenze filorusse e filocinesi.(Vap)