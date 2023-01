Iran: sisma di magnitudo 5,9 nella provincia dell’Azerbaigian occidentale, tre morti e oltre 800 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte e più di 800 ferite a seguito di un sisma di magnitudo 5,9 che ha colpito ieri sera la provincia dell’Azerbaigian occidentale, nel nordovest dell’Iran. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. I danni maggiori sono stati registrati nella città di Khoy. L'agenzia di stampa semi-ufficiale “Tasmin” ha comunicato un bilancio di tre morti e 816 feriti, mentre l'agenzia di stampa “Mehr” ha affermato che danni sono stati registrati in almeno 70 villaggi. “La scossa è stata così forte che è stata avvertita in molte regioni della provincia dell'Azerbaigian occidentale, causando preoccupazione tra i residenti. È stato avvertito anche in diverse città, inclusa la capitale provinciale di Tabriz nella vicina provincia dell'Azerbaijan orientale", ha riferito “Irna”.(Res)