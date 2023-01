Carceri: Delmastro su Cospito, escalation attentati anarchici conferma necessità 41 bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il serpentone di violenza anarchica in Italia e all'estero contro lo Stato italiano dovrebbe far riflettere quella sinistra lunare che chiede la revoca del 41 bis nei confronti di Cospito. Gli attentati di ieri, già preceduti dalla busta con proiettile recapitata al Procuratore generale di Torino, Saluzzo, sono la prova più evidente della necessità del mantenimento del 41 bis. Lo Stato non si minaccia ed in ogni caso lo Stato non arretra e non si piega". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. (Com)