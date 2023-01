© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello raggiunto ieri in Libia dal governo guidato da Giorgia Meloni "è un accordo, secondo me, con luci ed ombre. La soluzione del problema dell'immigrazione sta in Europa". Lo ha detto la portavoce di Azione e senatrice di Azione-Italia viva, Mariastella Gelmini, a "Skytg24 Agenda". (Rin)