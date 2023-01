Argentina-Germania: Fernandez a Scholz, non manderemo armi all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur condannando l'aggressione della Russia, l'Argentina, come il resto della regione latinoamericana, non pensa di voler inviare armi in Ucraina. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, nella conferenza stampa seguita all'incontro con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. "Abbiamo sempre appoggiato la politica europea" auspicando la fine "il prima possibile" delle ostilità, ha detto Fernandez segnalando però che "l'Argentina e l'America latina non pensano di inviare armi né in Ucraina, né in qualsiasi altro Paese in cui ci siano conflitti". La Russia deve però "capire quale danno sta causando al mondo intero" con l'invasione, ha aggiunto il presidente riportando la "preoccupazione" condivisa con Scholz nel corso del colloquio privato. Nei giorni scorsi, anche il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il presidente della Colombia, Gustavo Petro, avevano escluso la possibilità di inviare armi all'Ucraina. (segue) (Abu)