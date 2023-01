Argentina-Germania: Fernandez a Scholz, non manderemo armi all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez e Scholz, impegnato in una missione che lo porta oggi in Cile e successivamente in Brasile, hanno anche parlato di cooperazione economica, con un focus particolare sui temi dell'energia. A Berlino, ha detto Scholz, interessa parlare di "impianti per l'energia idroelettrica, di come sfruttare l'energia solare, così come il gpl o come estrarre il litio. Tutto è importante per noi, in un'ottica di beneficio reciproco", ha detto il cancelliere individuando "molti investimenti per il futuro" e rivendicando per l'economia tedesca l'interesse a divenire "strategica" in Argentina. Nello specifico, ha rivelato Fernandez, si è parlato di Vaca Muerta, la seconda riserva mondiale di gas non convenzionale, di litio e della produzione di idrogeno verde. "Sono tutte energie che interessano all'Europa e alla Germania", ed è per noi "importante attrarre investimenti per potenziarle", ha aggiunto. (segue) (Abu)