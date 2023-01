Argentina-Germania: Fernandez a Scholz, non manderemo armi all'Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due hanno anche ripreso il tema dell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur (l'area di integrazione commerciale che comprende anche Brasile, Uruguay e Paraguay). "Siamo d'accordo nel voler approfondire le relazioni commerciali bilaterali, e in quest'ottica l'accordo riveste una speciale importanza", ha detto Scholz parlando della necessità di "un approccio costruttivo" per ratificare il documento. Con l'arrivo di Lula alla presidenza del Brasile, ha detto Fernandez, "il Mercosur si trova in condizioni migliori per poter negoziare con l'Europa". Parte delle resistenze opposte alla ratifica sono legate alle critiche che gli europarlamentari tedeschi hanno rivolto alle politiche ambientali dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Il testo firmato da Bolsonaro e dall'ex presidente argentina, Mauricio Macri, "non ha tenuto conto delle enormi differenze e asimmetrie interne al Mercosur", ha aggiunto Fernandez auspicando anche la modifica di "politiche europee che rendono difficile l'accesso dei prodotti e degli allevamenti" nel Vecchio Continente. (Abu)