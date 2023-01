Energia: Venier (Snam), siamo davanti ad una trasformazione epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la strada giusta, ma è anche l'unica percorribile, perché tiene insieme le esigenze di breve termine, per garantire approvvigionamenti continui al Paese, e quelle di lungo periodo, a cominciare dalla carbon neutrality". Lo afferma, in un colloquio con "La Stampa", l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, in merito all'accelerazione da parte del governo, insieme ad Eni, sulle forniture energetiche dal Sud del mondo. "Siamo davanti ad una trasformazione epocale e stiamo accelerando, ma dobbiamo tenere insieme la sostenibilità finanziaria con la sicurezza del sistema-Paese e la carbon neutrality - prosegue Venier -. In uno scenario all'interno del quale il gas prima arrivava da Nord e da Est, mentre da qui in avanti arriverà da Sud e da Ovest. Il collegamento dall'Algeria c'è già, ma ora dobbiamo potenziare il corridoio verso Nord. In particolare, dobbiamo lavorare sulla nuova linea Adriatica nel tratto che dall'Abruzzo sale verso l'Emilia Romagna". (Rin)