Russia-Germania: Cremlino, nessuna conversazione in programma tra Putin e Scholz

- Non c'è ancora in programma alcuna conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il Cremlino è tuttavia aperto a un'eventuale colloquio, come ha spiegato il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov, parlando all'agenzia "Ria Novosti". Le parole di Peskov giungono a seguito di un'intervista di Scholz al quotidiano berlinese "Tagesspiegel", in cui il cancelliere rimarcava la volontà di mantenere aperti i canali di comunicazione con Putin. "“Finora non ci sono conversazioni concordate in programma. Putin è stato e resta aperto" a eventuali contatti, ha detto Peskov. (Rum)