© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci minori, tra i sette e i quattordici anni di età, sono morti in Pakistan dopo che la barca su cui si stavano spostando per una visita scolastica si è rovesciata nel lago Tanda Dam, nel nord del Paese. Mir Rauf, capo della polizia locale citato dai media pakistani, ha detto che sono stati tratti in salvo undici bambini, di cui sei si troverebbero in condizioni critiche. (Inn)