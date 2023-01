Brennero: Mit, Salvini conta su rapido intervento commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, "ha espresso soddisfazione e gratitudine alla commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, per l’attenzione dimostrata rispetto alle posizioni dell’Italia sui divieti unilaterali imposti dall’Austria al Brennero. Salvini ha sottolineato di contare su un rapido intervento della commissione europea e per questo ha anticipato la volontà di continuare il dialogo con tutti i membri del Collegio che hanno una competenza diretta, oltre che interessare il commissario italiano, Paolo Gentiloni. Il principio, segnala Salvini, è che leggi e Trattati devono valere per tutti e l’Italia farà di tutto per difendere lavoratori e cittadini". E' quanto si legge in una nota del Mit. (Com)