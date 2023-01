Medio Oriente: coloni ebrei prendono di mira abitazioni e auto palestinesi in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di coloni ebrei appartenenti a movimenti dell'estrema destra israeliana ha appiccato il fuoco ad alcune abitazioni nel villaggio di Turmus Ayya, nei pressi di Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”, secondo cui l’aggressione sarebbe una risposta ai due attacchi avvenuti venerdì 27 gennaio e ieri mattina a Gerusalemme est, costati sette morti e cinque feriti. A parte l'incendio doloso, i media palestinesi hanno riferito che diverse auto sono state incendiate dagli israeliani in tutta la Cisgiordania. Tuttavia, questi rapporti non sono stati confermati. (segue) (Res)