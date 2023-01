Medio Oriente: coloni ebrei prendono di mira abitazioni e auto palestinesi in Cisgiordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di attivisti di sinistra Yesh Din ha pubblicato un elenco di casi in cui, secondo quanto riferito, ebrei israeliani avrebbero attaccato i palestinesi sabato notte. Sono stati segnalati almeno quattro casi di coloni in Cisgiordania che hanno lanciato pietre contro i palestinesi, le loro case e le loro auto, mentre nel nord e nella Valle del Giordano, gli israeliani avrebbero causato gravi danni a serre e campi di proprietà palestinese. In un altro caso, i coloni hanno allestito un avamposto illegale su un terreno di proprietà palestinese e hanno attaccato i proprietari. Anche in questo caso i coloni hanno appiccato il fuoco alle auto dei proprietari terrieri e hanno attaccato un'ambulanza e il medico che era giunto sul posto per offrire soccorso ai palestinesi feriti. (segue) (Res)