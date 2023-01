Medio Oriente: coloni ebrei prendono di mira abitazioni e auto palestinesi in Cisgiordania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi attacchi fanno parte delle attività del cosiddetto "cartellino del prezzo" in base al quale gli estremisti di destra cercano di far pagare ai palestinesi il prezzo degli attacchi terroristici contro gli ebrei vandalizzando le loro proprietà. Ieri sera, al termine del Consiglio di sicurezza del gabinetto del governo israeliano, il premier Benjamin Netanyahu ha esortato gli israeliani a non prendere parte a tali attacchi, avvertendo le persone a non farsi giustizia da sole. Nel fine settimana sono stati segnalati 160 casi di lancio di pietre in Cisgiordania, 85 dei quali contro persone e 40 contro auto di proprietà di palestinesi. (Res)