Roma: controlli antidroga dal centro alla periferia, dieci arresti

- Serrati controlli antidroga sono stati svolti dai carabinieri in varie zone della Capitale, dal centro alle periferie: dieci persone sono state arrestate con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In zona Magliana, è finito in manette un 42enne romano, già con precedenti. L’uomo è stato fermato in via Fulda mentre era alla guida di un’utilitaria ed è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish, ma la successiva perquisizione nella sua casa ha portato al sequestro di 31.480 dosi di hashish per un peso complessivo di due chili, nascosti all’interno di uno zaino, 3 bilancini di precisione, 50 grammi di mannite, utile al taglio delle dosi, sette proiettili calibro 9x21 marca Geco, cinque proiettili calibro 38 di varie marche, e un un proiettile calibro 357 magnum marca Federal. (segue) (Rer)