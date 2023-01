Roma: controlli antidroga dal centro alla periferia, dieci arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via dello Scalo di San Lorenzo, invece, sono stati arrestati due tunisini di 27 e 26 anni che, in via dei Marsi, si sono avvicinati a un carabiniere libero dal servizio e in abiti civili, per offrirgli delle dosi di droga. Il militare ha chiesto ausilio ai colleghi del suo reparto e ai due uomini sono stati sequestrati 7,4 grammi di hashish e la somma di 130 euro in contanti. A Torrevecchia è stata fermata una donna di 43 anni, già con precedenti: la 43enne è stata sorpresa in strada, vicino la sua abitazione, mentre cedeva due involucri di crack in cambio di 40 euro. Il cliente è stato segnalato al prefetto. La perquisizione a casa della donna, ha permesso di rivenire e sequestrare due dosi di cocaina, una di hashish e la somma di 240 euro in contanti. (segue) (Rer)