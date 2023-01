Roma: controlli antidroga dal centro alla periferia, dieci arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre, inoltre, le persone arrestate al centro della città in diverse operazioni. Il primo è un romano di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari subito dopo due “scambi” effettuati in strada con altrettanti soggetti. L'uomo aveva con se 63 dosi di droga e la somma in contanti di 80 euro. In Largo Sciascia sono state arrestate due persone di 38 e 34 anni. Il 34enne era già sottoposto agli arresti domiciliari, e i carabinieri, nel corso di un controllo per verificare la sua presenza in casa, hanno visto uscire dall’abitazione il 38enne e lo hanno subito bloccato. La perquisizione sul 38enne ha permesso di rinvenire la somma di 5.620 euro in contanti. I militari hanno fatto scattare la perquisizione nell’abitazione dell’uomo ai domiciliari e hanno trovato 193 grammi di cocaina, suddivisi in 127 involucri, e materiale vario utile per il confezionamento delle dosi, il tutto nascosto in un mobile. (segue) (Rer)