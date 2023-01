© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, nel quartiere di Tor Bella Monaca, i carabinieri in poche ore, hanno arrestato tre persone: in via dell'Archeologia sono stati fermati un egiziano di 18 anni e un 22enne tunisino che erano in possesso di 28 dosi di cocaina; in via Quaglia è finito in manette un 35enne del Marocco, in Italia senza fissa dimora e già con precedenti, che aveva con se una dose di cocaina e 55 euro in contanti. (Rer)