Governo: Siracusano, bilancio positivo primi 100 giorni, smentiti i catastrofisti

- "Se si fossero avverate le profezie nefaste dei soliti catastrofisti, oggi l'Italia dovrebbe essere sull'orlo del baratro, in esercizio provvisorio, isolata dal contesto internazionale, in preda ad attacchi speculativi sui mercati finanziari. Invece, dopo 100 giorni di Giorgia Meloni a palazzo Chigi, abbiamo una nazione più forte e più autorevole, riconosciuta dai partner Ue e mondiali, una legge di Bilancio approvata senza affanni, tanti interventi contro il caro energia e a favore di famiglie e imprese, la borsa e lo spread migliori degli scorsi anni". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. "Il bilancio di questi primi mesi è, dunque, estremamente positivo, e abbiamo appena iniziato un percorso lungo cinque anni - continua l'esponente del governo -. L'esecutivo di centrodestra, con Forza Italia protagonista, è pronto a cambiare la storia di questo Paese, liberando energie, stimolando la crescita, varando riforme che i cittadini aspettano da decenni. Abbiamo entusiasmo, coraggio e determinazione: avanti così".(Com)