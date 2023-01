Roma: fattorino muore investito da bus in piazza, sindacati "addolorati e indignati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane fattorino è morto ieri notte in piazza Re di Roma, investito da un bus turistico. In una nota la la Filt Cgil di Roma e del Lazio, la Fit Cisl e la Uiltrasporti, commentano: "Siamo profondamente addolorati e al contempo indignati. Non si può morire per consegnare una pizza, non si può morire per lavorare. Ancora non si conoscono le dinamiche dell'incidente - continua la nota - ma il risultato è un 23enne deceduto e un autista che sarà segnato a vita. Riteniamo non sia più rinviabile l'apertura di un tavolo, richiesto al Comune da mesi, per affrontare il tema della sicurezza dei rider sulle strade romane. La strada è un luogo di lavoro promiscuo dove si incontrano, e purtroppo scontrano, persone, spesso lavoratori e lavoratrici. Sono arrivati ormai a 17 i morti sulle vie di Roma dall'inizio del 2023. Il Comune convochi le parti sociali per affrontare il problema, proprio a partire dai rider che sono l'anello più debole della circolazione viaria per i mezzi di trasporto utilizzati, spesso per l'età, troppo frequentemente per i ritmi di lavoro e gli orari notturni. Le nostre organizzazioni, come sempre, saranno a disposizione per contribuire a raggiungere le opportune soluzioni". (Com)