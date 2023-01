Autonomia: Calenda, si possono delegare materie ma non così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Nel giro in Lombardia, in ogni comizio, "chiedo se conoscono i contenuti dell’Autonomia. Fino ad ora non si è alzata una mano. In compenso quando elenco le competenze non c’è uno che si dichiari d’accordo. Vedono il rischio di più burocrazia. Si possono delegare materie, ma non così. E non quelle materie. Istruzione, Europa, politica commerciale, reti di distribuzione, non creano un problema per il Sud, ma per il Nord e per l’Italia". Lo scrive su Facebook il segretario di Azione, Carlo Calenda, che aggiunge: "Competenze devono tornare allo Stato - normative ambientali e investimenti strategici - e altre possono essere delegate. Se non vogliamo un Paese enormemente più complesso e paralizzato, dobbiamo fermarci e discutere dell’assetto complessivo dello Stato. A forza di 'scalpi' regalati a Lega e Cinque stelle, abbiamo costruito un Paese più fragile. Riflettici Giorgia Meloni". (Rin)