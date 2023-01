Governo: Foti (Fd'I), orgoglio per risultati nei primi 100 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena soddisfazione e orgoglio per il lavoro del governo Meloni nei suoi primi 100 giorni. È un risultato che ci emoziona, considerando il percorso di Fd'I: da ultimo partito a quello più votato dagli italiani. Per la sinistra doveva essere uno scenario drammatico, invece eccoci qua. Spread che scende, borsa che sale, Pil in crescita, ma soprattutto il sostegno e la fiducia di famiglie e imprese che non manca. È un periodo storico molto difficile, dove una guerra che sembrava lampo si trascina con nefaste conseguenze. Ma non dimentichiamo i successi del nostro premier sia con il tetto al prezzo del gas, sia nelle capacità diplomatiche ampiamente riconosciute a livello internazionale. Tutto è migliorabile e davanti a noi abbiamo cinque anni per governare e dare risposte ai cittadini. Non li deluderemo. Avanti così". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)