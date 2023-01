Ucraina: Graziano (Pd), farneticazioni Medvedev contro Crosetto sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanno con fermezza le affermazioni farneticanti rivolte dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dimitri Medvedev, contro il ministro della Difesa, Guido Crosetto. È un attacco inaccettabile non solo al ministro della Difesa ma, a tutte le istituzioni italiane. Sul sostegno all'Ucraina, la posizione del Partito democratico è chiara: senza l'appoggio del nostro Paese e dell'Unione europea ci sarebbe il massacro di un intero popolo. Dobbiamo aiutare gli ucraini a respingere l'invasione della Russia". Lo afferma in una nota il deputato democratico, Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera, interviene in seguito alle pesanti critiche mosse da Medvedev a Crosetto. "È uno sciocco eccentrico", ha scritto Medvedev su Telegram, dopo l'intervento del ministro della Difesa italiano che ha definito "la fornitura di veicoli blindati e di altre armi all'Ucraina un modo per evitare la Terza guerra mondiale". Netta la posizione di Graziano, che aggiunge: "L'Italia e le sue istituzioni stanno dalla parte della popolazione ucraina, vittima di un'offensiva bellica sanguinaria e vile. Non possiamo stare a guardare. Nell'ambito del Patto atlantico, l'Italia metterà in campo tutte le misure necessarie per aiutare l'Ucraina". (Com)