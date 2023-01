Ucraina: consigliere presidenziale, in corso colloqui accelerati per fornitura missili a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Kiev stanno portando avanti colloqui accelerati con i propri alleati per la fornitura di missili a lungo raggio, necessari per impedire i bombardamenti russi sulle città ucraine. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak in un intervento per l'emittente "Freedom". "Per ridurre drasticamente l'arma chiave dell'esercito russo - l'artiglieria che usano oggi in prima linea - abbiamo bisogno di missili che distruggano i loro depositi", ha detto il consigliere presidenziale. Nella penisola di Crimea, secondo Podolyak, vi sarebbero più di 100 depositi di artiglieria russa.(Kiu)