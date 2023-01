Polonia-Repubblica Ceca: Duda invita Pavel a recarsi in visita a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha avuto un colloquio telefonico con Petr Pavel, uscito ieri vincitore dalle elezioni presidenziali in Repubblica Ceca. Duda ha invitato il neo omologo a visitare la Polonia, come ha spiegato all'agenzia "Pap" il direttore per la politica estera dell'ufficio di presidenza polacca, Marcin Przydacz. "Si è trattato di un colloquio breve, conciso, un'ottima conversazione in una buona atmosfera. I presidenti si sono rassicurati a vicenda sul loro impegno per le relazioni di buon vicinato. Il presidente Duda ha anche invitato il presidente eletto Pavel a effettuare una visita ufficiale in Polonia", ha detto Przydacz. Pavel in campagna elettorale aveva affermato che la Polonia sarebbe stata il secondo Paese che avrebbe voluto visitare in veste di presidente. "Sia la parte polacca che quella ceca stanno facendo di tutto per rafforzare il senso di sicurezza dei propri cittadini. La cooperazione polacco-ceca, in quanto Paesi del fianco orientale della Nato, è molto importante", ha osservato Przydacz. (segue) (Vap)