- Pavel ha sconfitto ieri Andrej Babis al secondo turno delle presidenziali ceche, con un distacco netto. Il generale in congedo ha superato il 58 per cento delle preferenze, mentre Babis si è fermato poco sopra il 41 per cento. L'affluenza è stata tra le più alte mai registrate nel Paese, oltre il 70 per cento. (Vap)