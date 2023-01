Giappone: la Cina riprende a concedere visti sospesi per tensioni su politiche covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ripreso da oggi a rilasciare i visti per i cittadini giapponesi, pratica che aveva interrotto a inizio mese come parte di una contesa legata alle rispettive politiche di controllo del Covid. Lo riferiscono i media giapponesi citando l'ambasciata cinese a Tokyo. Pechino aveva sospeso il rilascio dei visti pochi giorni dopo che il Giappone, preoccupato dalla fine della politica "zero-Covid", aveva introdotto regole più stringenti per l'ingresso di cittadini cinesi. Tra queste, l'esibizione di un certificato del test Pcr negativo entro le 72 ore precedenti la richiesta di ingresso. (Git)