Medio Oriente: Idf registra due attacchi con arma da fuoco nella notte in Cisgiordania

- Due incidenti separati che hanno coinvolto uomini armati non identificati si sono verificati in Cisgiordania questa notte. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). Un primo attacco sarebbe avvenuto alla periferia di Kdumim, dove un uomo armato di pistola sarebbe stato "neutralizzato dalla squadra di sicurezza civile della comunità", come spiegato dall'Idf su Telegram. Soldati israeliani stavano perlustrando l'area ma non vi sarebbero vittime accertate, al momento. Un secondo incidente sarebbe avvenuto in un ristorante vicino l'Almog Junction, non lontano da Gerico. Un uomo armato non identificato avrebbe aperto il fuoco per poi fuggire. Anche in questo caso non sono stati segnalati feriti, secondo l'Idf, che ha avviato ricerche nella zona. (segue) (Res)