Medio Oriente: Idf registra due attacchi con arma da fuoco nella notte in Cisgiordania (3)

- Ieri sera, il Consiglio di sicurezza del governo israeliano presieduto dal premier, Benjamin Netanyahu, ha votato un provvedimento per privare i membri della famiglia dei terroristi della residenza e dei diritti di cittadinanza. Tale provvedimento richiede l'approvazione di una legge, il cui testo è previsto per il dibattito nella riunione del governo di oggi. Separatamente, il gabinetto ha anche deciso di privare i membri della famiglia dei terroristi delle loro prestazioni assicurative nazionali. Come osserva il quotidiano "Jerusalem Post", queste misure possono essere applicate solo ai familiari di persone coinvolte in attacchi che hanno permessi di soggiorno per Gerusalemme o che hanno la cittadinanza israeliana. Altre misure votate dal Consiglio di sicurezza del governo israeliano includono l'accelerazione dei permessi di armi per i cittadini, un'operazione di polizia e militare per sequestrare armi da fuoco illegali e misure per rafforzare gli insediamenti ebraici in Cisgiordania. (segue) (Res)