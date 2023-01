Medio Oriente: Idf registra due attacchi con arma da fuoco nella notte in Cisgiordania (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della riunione di ieri sera, il premier Netanyahu ha parlato dei passi che le forze di sicurezza avevano già intrapreso sulla scia dei due attacchi a Gerusalemme. "Abbiamo già effettuato arresti diffusi di coloro che sostengono, assistono e incitano al terrorismo", ha affermato Netanyahu. “Stiamo schierando forze. Stiamo rafforzando le unità e lo stiamo facendo in vari settori", ha il premier israeliano. Netanyahu ha aggiunto che adottando una risposta ferma, il governo non sta cercando di fomentare la spirale di violenza, ma di prepararsi "a qualsiasi scenario". Il premier ha esortato i cittadini israeliani a non impegnarsi in attività di vigilanza in risposta all'attacco. “Invito ancora una volta i cittadini di Israele: non prendete la legge nelle vostre mani. Non siamo ai tempi della metropolitana. Abbiamo uno stato sovrano, con eccellenti forze militari e di sicurezza. Lasciate che facciano il loro lavoro", ha affermato. (Res)