Roma: in autostrada con la cocaina nascosta sotto il sedile, due arresti

- Due uomini, un 53enne italiano e un 30enne romeno, sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati sull'autostrada A24, mentre viaggiavano in direzione L'Aquila. Nel corso del consueto controllo di polizia i due sono apparsi subito nervosi e, infatti, poco dopo il conducente dell'auto, il 53enne, ha dichiarato che nel veicolo - in una busta di plastica - era nascosta della droga. I poliziotti hanno trovato quindi, sotto il sedile passeggero, tra i piedi del 30enne, di 5 pacchetti di cocaina e nel perquisirgli il portafoglio hanno rivenuto la somma contante di 790 euro, ritenuta provento dello spaccio. I due sono stati arrestati e il Gip ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere. (Rer)