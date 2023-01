Autonomia: Calderoli, attacchi a testo generici e ideologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi al testo della legge sull'Autonomia differenziata che sarà inviato la prossima settimana a palazzo Chigi dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, per essere discusso in un pre Consiglio dei ministri, sono "generici e ideologici". E di questi attacchi "sono davvero stufo". Lo afferma, in una intervista a "La Stampa", lo stesso esponente dell'esecutivo. "Quando mi sveglio al mattino, non sono una gazzella, non sono un leone, ma un pachiderma che va avanti deciso per la sua strada - prosegue Calderoli -. Questi attacchi non sono altro che innocue freccette sulla mia pellaccia dura, me ne faccio un baffo". In merito alle critiche del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, Calderoli osserva: "Bonomi ha fatto grandi passi avanti sull'Autonomia differenziata: da una chiara ostilità iniziale è passato a dire che va difeso il principio di unità del Paese. Tema che condivido a pieno, tanto da averlo inserito nell'articolo 1 della legge attuativa". (Rin)