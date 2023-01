Roma: incidente Fonte Nuova, procura Tivoli indaga per omicidio stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Tivoli, che indaga sul drammatico incidente in via Nomentana a Fonte Nuova, provincia di Roma, ha aperto un fascicolo contro ignoti. Al momento, fanno sapere dalla procura, sono stati acquisiti due video utili a ricostruire la dinamica del sinistro in cui hanno perso la vita 5 giovanissimi e in cui un 21enne è rimasto gravemente ferito. Per le vittime è stata avviata l'autopsia delle salme stamattina, presso l'istituto di Medicina legale dell'università La Sapienza. Il sopravvissuto, invece, sarà ascoltato dagli inquirenti quando i medici lo riterranno opportuno. (segue) (Rer)