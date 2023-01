Roma: incidente Fonte Nuova, procura Tivoli indaga per omicidio stradale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani erano stati a cena in un locale e stavano rincasando. In prossimità dell’incrocio tra via Nomentana e via IV Novembre, la ruota destra dell’auto ha urtato contro lo spigolo del marciapiede e il mezzo ha perso aderenza con l’asfalto, finendo per ribaltarsi più volte in una micidiale piroetta che ha travolto segnali stradali e un albero. La corsa si è arrestata nei pressi del civico 604. La vettura ridotta a rottame e nella rotazione ha lanciato fuori dall’abitacolo alcuni dei corpi, altri sono rimasti prigionieri delle lamiere. (Rer)