Ucraina: Scholz, proseguire colloqui diretti con Putin per porre fine a conflitto

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz vuole continuare a lavorare per porre fine alla guerra contro l'Ucraina, tramite colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin. "Sarò di nuovo al telefono con Putin, perché dobbiamo parlarci", ha detto Scholz in un'intervista al quotidiano "Tagesspiegel". Il cancelliere ha sottolineato però come la situazione attuale non potrà cambiare finchè la Russia proseguirà con gli attacchi contro l'Ucraina. Nelle telefonate con Putin i toni "non sono stati scortesi", ha spiegato Scholz, ma il presidente russo ha comunque chiarito più volte l'intenzione di "incorporare con la forza parti del Paese vicino", il che era "inaccettabile". "A volte ci sono state anche domande specifiche sullo scambio di prigionieri, sulle esportazioni di grano dall'Ucraina e sulla centrale nucleare di Zaporizhia", ha aggiunto Scholz. Il tema centrale dei colloqui con Putin deve però essere la conclusione del conflitto, e questo richiede che Mosca fermi le ostilità, ha rilevato il cancelliere. In vista di nuove richieste per la consegna di aerei da combattimento da parte dell'Ucraina, Scholz ha messo in guardia contro "l'entrare in una costante competizione di offerte superiori quando si tratta di sistemi d'arma". La questione degli aerei da combattimento non si pone nemmeno, secondo il cancelliere. (Geb)