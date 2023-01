Iran: attacco aereo nella notte contro le industrie militari nazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi giungono in un momento di particolare tensione regionale, soprattutto dopo l’attacco contro l’ambasciata dell’Azerbaigian a Teheran avvenuto lo scorso 27 gennaio e costata un morto e due feriti. Finora Teheran ha negato qualsiasi responsabilità, continuando ad affermare tramite il suo ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, che l’attentatore avrebbe agito per motivi personali. Di contro il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha descritto l'attacco all'ambasciata del suo Paese a Teheran come “un atto terroristico” e ha chiesto un'indagine sull'incidente, annunciando l’evacuazione del personale dell’ambasciata a Teheran. (segue) (Res)