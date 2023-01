Iran: attacco aereo nella notte contro le industrie militari nazionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da notare inoltre che lo scorso 26 gennaio si è conclusa l’esercitazione congiunta tra le Forze armate degli Stati Uniti e le Forze di difesa di Israele (Idf) organizzata nello Stato ebraico e nel Mar Mediterraneo, denominata Juniper Oak 2023. All'esercitazione hanno partecipato circa 6.400 militari statunitensi insieme a oltre 1.500 soldati israeliani e oltre 140 aerei, 12 navi militari e sistemi di artiglieri. Secondo il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, l’esercitazione Juniper Oak 2023 è stata la più importante mai condotta tra i due Paesi alleati. Gli assetti impiegati mostrano l'importanza delle manovre militari. All’esercitazione ha preso parte il gruppo d'attacco della portaerei USS George HW Bush con sei EA-18 Growlers, cinque E-2D Hawkeyes e 45 F-18. Le manovre aeree hanno visto l’impiego di diversi bombardieri strategici B-52. Impiegati anche alcuni degli ultimi ritrovati dell’industria aeronautica come i caccia di quinta generazione F-35 (quattro dell’Aeronautica statunitense e sei dell’Aviazione israeliana). Oltre ai suoi caccia stealth, l’Aeronautica Usa ha impiegato nelle esercitazioni anche quattro F-15E Strike Eagles e quattro F-16 Fighting Falcons, oltre a componenti per le operazioni speciali dell'Air Force come una cannoniera AC-130. Inoltre, dai filmati pubblicati sui canali social di Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) e Idf si vedono batterie di sistemi missilistici Himars e i lanciarazzi semoventi corazzati M270 per manovre di terra nel deserto del Negev. Sempre per le esercitazioni in teatro terrestre sono stati impiegati elicotteri d'attacco AH-64 Apache. (Res)