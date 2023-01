Russia: Ryabkov, Usa "negano l'ovvio" affermando che invio carri Abrams in Ucraina non sia escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "negano l'ovvio" affermando che l'invio di carri armati Abrams in Ucraina non costituisce un'escalation del conflitto in corso. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Ryabkov ha sottolineato che la decisione di inviare i carri armati Abrams a Kiev è stato "un passo estremamente distruttivo". "Paradossalmente, i funzionari statunitensi sostengono che l'invio di una gamma più ampia di sistemi sempre più moderni, compresi i sistemi di armi pesanti in Ucraina, non rappresenti un'escalation", ha rilevato il viceministro, secondo cui i funzionari Usa e quelli della Nato "stanno negando l'ovvio". Secondo Ryabkov, la scelta degli Stati Uniti è volta a "serrare i ranghi" nell'Alleanza atlantica, mentre la comunità globale è "sempre più preoccupata" da tali sviluppi, istigati da "un gruppo di politici occidentali irresponsabili". (Rum)