Intercettazioni: Sisto, polemica surreale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella sulle intercettazioni "è una polemica surreale. Nessuno ha mai pensato di sottrarre ai pubblici ministeri uno strumento per le indagini, soprattutto per quelle più delicate". Lo ha detto il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a "Skytg24 Agenda". "C’è un abuso di intercettazioni come unico strumento di indagine - ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo - e c’è il problema dei cittadini che vengono coinvolti inconsapevolmente in questo strumento di captazione", le cui conversazioni "vengono pubblicate sui giornali". (Rin)