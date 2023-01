Roma: Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel esprimono solidarietà a lavoratori Ama aggrediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le segreterie regionali della Fp Cgil Roma e Lazio, della Fit Cisl del Lazio e della Fiadel esprimono la loro "vicinanza e solidarietà ai tre lavoratori Ama che sono stati aggrediti ieri". In una nota i sindacati sottolineano: "La nostra più ferma condanna di ogni gesto di violenza: è inaccettabile che persone che operano quotidianamente per il bene comune, ovvero per il decoro di Roma, siano bersaglio di atti che mettono a repentaglio la loro incolumità. Va fatto tutto il possibile a ogni livello - istituzionale, aziendale, sindacale - non soltanto per fare in modo che tali episodi non si ripetano mai più, ma per difendere una cultura del rispetto e della gratitudine nei confronti di ogni lavoratore. Noi faremo con impegno la nostra parte: nel mentre, ringraziamo chi quotidianamente fatica per pulire la nostra città, senza mai fermarsi, in prima linea anche durante i lockdown". (Com)