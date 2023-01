Business news: l'ad di Toyota Akio Toyoda rassegnerà le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili giapponese Toyota Motor ha annunciato il 26 gennaio le dimissioni del suo presidente e amministratore delegato, Akio Toyoda. In una nota, l'azienda giapponese ha annunciato che le dimissioni diverranno effettive il primo aprile, e che al posto del 66enne Toyoda assumerà la guida dell'azienda il direttore commerciale Koji Sato. Toyoda, nipote del fondatore dell'azienda, ne è stato amministratore delegato sin dal 2009. Dal primo aprile assumerà il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, subentrando a Takeshi Uchiyamada. L'annuncio ha spinto il titolo di Toyota in ribasso dello 0,63 per cento sulla borsa di Tokyo. (Git)