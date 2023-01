Business news: Giappone, Suzuki investirà 35 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di qui al 2030 la casa automobilistica giapponese Suzuki investirà in ricerca e sviluppo 4.500 miliardi di yen, poco meno di 35 miliardi di dollari. Lo ha annunciato la stessa azienda, precisando che circa 15 miliardi di dollari saranno destinati alle tecnologie di guida autonoma e di elettrificazione dei veicoli, mentre altri 20 miliardi di dollari saranno stanziati per la realizzazione di una fabbrica di auto elettriche e di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili. Suzuki dovrebbe presentare sul mercato nazionale le sue prime auto a batteria elettrica entro la fine di quest’anno, modelli che dovrebbero essere introdotti sui mercati di Europa e India nel 2024. Nello stesso anno dovrebbero essere presentate le prime moto elettriche Suzuki. L’azienda ha anche aperto a un aumento della cooperazione con Toyota per espandersi nel mercato indiano dei veicoli elettrici. (Git)