Business news: Arabia Saudita, gabinetto estende esenzione da tasse per Pmi per un anno

- Il gabinetto dell’Arabia Saudita, presieduto dal re Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha approvato l'estensione per un anno dell'esenzione triennale delle tasse pagate sullo stipendio dei dipendenti per le piccole e medie imprese, in cui sono impiegati almeno nove lavoratori compreso il proprietario. Lo ha reso noto il sito economico saudita “Argaam”. Nell’aprile del 2020, il regno aveva esentato dal pagamento delle tasse per tre anni le Pmi che rispettassero alcune condizioni. (Res)