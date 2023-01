Business news: Qatar, Standard & Poor’s e Moody’s confermano rating AA e prospettive positive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di valutazione del credito Standard & Poor’s e Moody’s hanno confermato il rating del Qatar ad AA con prospettive positive, alla luce del prodotto interno lordo dell'emirato, di un elevato reddito pro-capite, delle ingenti riserve di idrocarburi a disposizione e di efficienti politiche monetarie, tra gli altri fattori. È quanto emerso nel corso di una conferenza internazionale delle agenzie di rating internazionali ospitata dalla Qatar Association of Certified Public Accountants (Qcpa). Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Qna”, nel suo discorso di apertura, il vicepresidente del consiglio di amministrazione del Qcpa, Abdullah al Mansoori, ha evidenziato come il 2022 sia stato “un anno eccezionale per l'economia del Qatar”, alla luce del successo ottenuto nell’aver ospitato i Mondiali di calcio e per le “prestazioni record”. A tal proposito, ha affermato Al Mansoori, anche il World Bank Group, nei suoi ultimi rapporti, ha parlato di “aspettative ottimistiche” per l’economia qatariota, che potrebbe raggiungere una crescita del 3,4 per cento nell'anno in corso. (Res)