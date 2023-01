Business news: Arabia Saudita, firmati accordi da 2,6 miliardi dollari durante Forum futuro immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Riad, in Arabia Saudita, la seconda edizione del Forum del futuro immobiliare, alla presenza di governatori, alti funzionari, imprenditori ed esperti del settore immobiliare provenienti da circa 30 Paesi. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, nel corso della prima giornata dell’evento sono stati siglati accordi e memorandum di cooperazione dal valore di oltre 10 miliardi di riyal (2,6 miliardi di dollari) riguardanti il settore immobiliare e delle tecnologie per le costruzioni, mentre sono stati istituiti quattro fondi di investimento per la realizzazione di progetti commerciali, turistici e residenziali e per lo sviluppo di unità abitative. Nel discorso rivolto durante l’inaugurazione dell’evento, il ministro degli Affari municipali e rurali e dell'Edilizia abitativa, Majid bin Abdullah al Hogail, ha sottolineato che il settore immobiliare gode di un “sostegno illimitato da parte di una s leadership saggia, in quanto è considerato uno dei pilastri dell'economia nazionale”. (Res)