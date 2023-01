Business news: Egitto, le esportazioni alimentari toccano i 4,1 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore totale delle esportazioni dell'industria alimentare dell'Egitto nel 2022 è stato di 4,12 miliardi di dollari, raggiungendo un tasso di crescita dello 0,5 per cento rispetto al 2021, quando il valore dell'export è ammontato a 4,10 miliardi di dollari. E' quanto emerge dal rapporto del Consiglio dell'export Council per le industrie alimentari. L'Arabia Saudita si è classificata al primo posto con un valore delle esportazioni di 370 milioni di dollari, in aumento del 22 per cento, seguita dagli Stati Uniti, con un valore di 277 milioni di dollari, in aumento del 24 per cento. A seguire, si collocano la Libia con un valore di esportazione di 218 milioni di dollari, (+8 per cento), Palestina, con un valore di 207 milioni di dollari (+37 per cento), Sudan per un valore di 182 milioni di dollari (-19 per cento), Giordania, con 173 milioni di dollari (-8 per cento), Yemen con 153 milioni (+11 per cento), Paesi Bassi con 143 milioni (+67 per cento), Germania con 125 milioni (+5 per cento), mentre al decimo posto si colloca la Cina, con un valore di 112 milioni di dollari (-13 per centro rispetto al 2021). Nel 2022, le aziende esportatrici di alimenti trasformati egiziani sono state 2.082. Tra queste, 435 aziende hanno registrato esportazioni superiori al milione di dollari. Nel 2022, il governo ha imposto un divieto di esportazione su una serie di prodotti che rappresentano il 15 per cento dell'export del settore alimentare, tra cui farina, pasta e oli alimentari. Nel 2022, le esportazioni sono aumentate del 31 per cento verso l'Unione europea e del 24 per cento verso gli Stati Uniti. (Cae)