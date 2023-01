Business news: Egitto, Fitch prevede aumento del 15,3 per cento della spesa per prodotti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch Solutions, parte dell'agenzia internazionale di valutazione del credito e rating Fitch, prevede un aumento del 15,3 per cento della spesa per i prodotti alimentari da parte della popolazione egiziana nel 2023. Secondo il rapporto di Fitch, la spesa degli egiziani supererà i 973 miliardi di sterline (32,5 miliardi di dollari) a causa della spinta inflazionistica “che potrebbe proseguire fino al 2026”. In particolare, la spesa alimentare aumenterà con un tasso medio annuo dell’11,2 per cento e del 16 per cento per le bevande analcoliche (con una spesa di 40,5 miliardi di sterline, circa 1,3 miliardi di dollari). Anche la spesa per le bevande alcoliche è prevista in crescita del 17,2 per cento, raggiungendo i 115 miliardi di sterline (3,8 miliardi di dollari). (Cae)